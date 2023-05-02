وبحث الصباح - خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية الأردنية أيمن الصفدي، وفقًا لبيان الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وناقش الوزيران مجريات اجتماع عمان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية بشأن سوريا بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.