الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع جمهورية اليمن

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق الركن محسن محمد حسين الداعرى وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الإعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية اليمن بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .