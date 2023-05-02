العثور على جثة شاب طافية فى ترعة الضبعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عثر أحد الأهالى بقرية الضبعية بالإسماعيلية على جثة طافية على سطح الماء بترعة الضبعية بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية أخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده عثور الاهالى على جثة طافية على سطح الماء بترعة الضبعية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة وتبين أن الجثة لشاب يدعى عطية مصطفى، في الثلاثينات من عمره، عامل مقيم الضبعية دائرة مركز الاسماعيلية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.

وتسلم ذووه الجثة وتم دفنها.