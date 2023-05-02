اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 112 ألف جنيه فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:35 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 112 ألف جنيه فى الإسماعيلية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر "قسمى شرطة ثان وثالث الإسماعيلية- مركز شرطة أبو صوير" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو صوير.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتفى محمول).
 
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (112,000 ألف جنيه تقريباً.
 

المواد المخدرة

مكافحة المخدرات

الاسلحة والذخائر

الامن العام



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