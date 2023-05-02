اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:40 م
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السجن المشدد 6 سنوات لسائق لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والهيروين بسوهاج

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:54 م
السجن المشدد 6 سنوات لسائق لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والهيروين بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ك.س.خ سائق" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش  بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين بدائرة المركز وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف  وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 8 لفافات من الهيروين و46 قطعة حشيش  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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