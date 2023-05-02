اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:40 م
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السجن المؤبد لـ5 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى سوهاج

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:46 م
السجن المؤبد لـ5 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى سوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ف" و" ا.ع" و"ح.ا"و"ع.ع "و"ع.ا.ا"و"ف.ع"بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.م." والشروع فى قتل"م..م" بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحة آلية بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخر بسبب إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقاموا بإطلاق النار عليهم مما أسفر عن مصرعه المجنى عليه الأول وإصابة الآخر وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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