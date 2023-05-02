بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد .
وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد .
وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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