الداخلية توجه ضربات أمنية لأباطرة المخدرات بالقاهرة والمحافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم (85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط شخص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – 50 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض وضبط أخر "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط إحدى السيدات "له معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دسوق ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.