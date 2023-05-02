الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" – سيارة "ملكه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من المتعاملين معه عبر الصفحة المشار إليها بأسعار أقل من المتداول وبيعها بسعر السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.