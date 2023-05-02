اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الصومالى ينجح فى تصفية 60 عنصرا من الميليشيات الإرهابية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:00 ص
الجيش الصومالى ينجح فى تصفية 60 عنصرا من الميليشيات الإرهابية الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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نجح الجيش الصومالية في تصفية 60 من عناصر مليشيات الخوارج في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة "علي قبوبي" على بعد 30 كم جنوبي منطقة "حررطيري" بمحافظة "مدغ" وسط البلاد.

وأكد رئيس منطقة "حررطيري" محمد يوسف كلمي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي نفذ العملية العسكرية بعد تلقيه معلومات حول سيارة تحمل عناصر من ميليشيات الخوارج وأسلحة.

وأوضح أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 60 من العناصر الإرهابية، والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى سيارتين عسكريتين.

 


الجيش الصومالى

الصومال

محافظة مدغ

منطقة علي قبوبي



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