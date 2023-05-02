التضخم فى بريطانيا.. 28% زيادة فى أسعار القهوة والجبن والخبز خلال شهر

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي جديد في المملكة المتحدة، حيث يستمر المستهلكون في الشعور بضيق أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة والقهوة.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، تراجع التضخم في المتاجر بشكل طفيف عن مستويات أبريل ، حيث أدت الخصومات الربيعية في متاجر الأزياء والأثاث إلى تباطؤ تضخم التجزئة على نطاق أوسع، لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى 15.7%، وهي أعلى نسبة مسجلة ، خلال نفس الفترة في الأعوام السابقة.

بحسب للتقرير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 17.8 % على أساس سنوي لشهر أبريل ، في حين ارتفعت أسعار السلع المعلبة وغيرها من أصناف الخزائن بنسبة 12.9 %

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC): "انخفض التضخم في أسعار المتاجر بشكل طفيف في أبريل بسبب التخفيضات الكبيرة في الربيع على الملابس والأحذية والأثاث ومع ذلك ، ظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة نظرًا لضغوط التكلفة في سلاسل التوريد"

وأوضحت أن تأثير زيادة تكاليف الإنتاج والتعبئة ظهر في زيادة في أسعار الوجبات الجاهزة التي أصبحت اكثر تكلفة، كما ارتفعت أسعار القهوة بسبب ارتفاع تكلفة حبوب البن بالإضافة الى تصدير الدول المنتجة لكميات اقل.، وتابعت: "في غضون ذلك، بدأ سعر الزبدة والزيوت النباتية في الانخفاض"

وقالت الاندبندنت إن تضخم أسعار المواد الغذائية هذا العام ظهر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الجبن والشوفان والخبز الأبيض.

على سبيل المثال رصدت الصحيفة زيادة في بعض السلع في السوبر ماركت حيث ارتفع سعر جبن الشيدر ، الذي يمثل ما يقرب من نصف مبيعات الجبن في المملكة المتحدة بنسبة 28.3 % عبر المتاجر الكبرى.