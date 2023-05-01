عواجيز فى طابور العمل.. بريطانيا تسجل "عودة من المعاشات" لتلبية تكاليف المعيشة

كتبت نهال أبو السعود

كشف بحث نشرته صحيفة الجارديان ان ازمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لم تترك خيارا لكبار السن سوي البقاء في العمل حيث تشير التوقعات الى ان استمرار عمل البريطانيون في السبعينيات من العمر.

هناك 446 ألف و601 شخص فوق سن 70 عامًا لا يزالون يعملون في العام الماضي ، بزيادة قدرها 61% مقارنة بـ 277.926 في عام 2012 ، وكان الارتفاع كان أكثر حدة بين النساء حيث ارتفع عدد النساء العاملات بعد سن السبعين بنسبة 66% منذ عام 2012 ، مقارنة بزيادة قدرها 58% للرجال.

أجرى ستيوارت لويس، الرئيس التنفيذي لشركة Rest Less ، مقارنة بين العمال الأكبر سنًا والملك تشارلز ، لكنه أقر بأن معظمهم يواصلون العمل "لأسباب مختلفة جدًا".

قال لويس: "في سن ال 74 ، يعد الملك تشارلز مثالًا رائعًا لشخص يتمتع ويستفيد من مواصلة العمل في سن التقاعد.. يُظهر تحليلنا الأخير أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا في مكان العمل اليوم أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل عقد".

وأضاف لويس، أن العديد من أولئك الذين بلغوا السن النظرية للتقاعد كانوا يستمرون في مكان العمل لعدم وجود أي خيار آخر: "نرى اليوم العديد من العمال الأكبر سنًا الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم وسط أزمة تكاليف المعيشة ، مع عدم كفاية مدخرات التقاعد مما يعني أنه يجب عليهم العمل من أجل البقاء ماليًا."

وأشارت الصحيفة، إلى أن سن التقاعد الحكومي في المملكة المتحدة هو 66 عامًا للرجال والنساء ، ولكن من المقرر أن يبدأ في الارتفاع اعتبارًا من عام 2026 حيث سيرتفع إلى 67 عامًا لمن ولدوا في أبريل 1960 أو بعده.

ومن المتوقع حدوث ارتفاعات أخرى بعد الانتخابات العامة العام المقبل ، مما قد يؤثر على ملايين الأشخاص الذين ولدوا في السبعينيات.