الانتهاء من إنشاء مركز شباب قرية دهتورة ضمن "حياة كريمة" فى الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

أحلام كبيرة حققتها مشروعات عملاقة تتم على أرض الواقع داخل مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والذى تم اختياره كمرحلة أولى ضمن مراكز ومدن المحافظة بواقع 54 قرية و88 تابعًا لها، ومن ضمن هذه القرى قرية دهتورة، والتى تشهد تطور كبير فى جميع المشروعات الخدمية منها مركز الشباب والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100%.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، أعمال الإنتهاء من إنشاء مركز شباب قرية دهتورة، وذلك ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى داخل المحافظة، والتى تم اختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطى 4 مليار جنية.

وفى هذا الصدد قال ماندو هدرة أحد شباب القرية ل "اليوم السابع" أن القرية كانت فى أشد الاحتياج إلى إنشاء مركز شباب وملعب لكرة القدم يخدم الشباب، والذى سعينا جميعاً منذ سنوات لتنفيذه حتى أن جاءت المبادرة وحققت هذا الحلم، موضحاً أن القرية تقع على ضفاف نهر النيل وتتميز بموقعها المتميز بين العديد من القرى.

وأضاف: كنا نقطع مسافة 4 كيلو مترات للوصول إلى مركز شباب المدينة التابعين لها لممارسة رياضة كرة القدم والرياضات الفردية ولكننا اليوم نمتلك مركز شباب على أعلى مستوى بملعب لكرة القدم ومبنى إدارى سيضم العديد من الرياضات الفردية والجماعية، مشيراً إلى أن القرية بها العديد من المواهب الرياضية التى تحتاج إلى تنميتها واكتشافها.

فيما قال محمد سالم إن العمل يجري أشبه بخلايا نحل داخل القرية، حيث تم الإنتهاء من جميع المرافق العامة مثل "مياة الشرب، الصرف الصحى، الغاز الطبيعى، كابلات التليفونات، الكهرباء"، وكذلك تطوير مدارس القرية.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى، وأن المبادرة تستهدف أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعًا داخل 54 قرية و 88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.



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جانب-من-المركز



مركز-الشباب.



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