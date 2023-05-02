اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار لمدينة "أريحا" لليوم الـ11 على التوالى

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:24 م
الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار لمدينة "أريحا" لليوم الـ11 على التوالى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فرض حصارها على مدينة "أريحا" الفلسطينية، لليوم الحادى عشر على التوالى.

وأفادت مصادر بالمدينة الواقعة شرق الضفة الغربية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية عند مداخل المدينة ومخارجها الرئيسية، وإيقاف المركبات والشاحنات والتدقيق فى هويات الركاب، وإعاقة حركة خروج وتنقل المواطنين والبضائع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند المدخلين الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، إضافة إلى المدخلين الجنوبى والشرقى.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق مساء أمس الاثنين، مدخلى مدينة أريحا الشماليين ببوابة حديدية، ومكعبات أسمنتية، كما وضع مكعبات أسمنتية على المدخل الشرقى. 

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أشخاص من "رام الله" بوسط الضفة، بينهم أربعة شبان من مُخيم "الجلزون"، فيما جرى اعتقال سبعة من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" جنوب الضفة. 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما جرى اعتقال شابين من بلدة "جبل المكبر" بالقدس ذاتها. 
 

 

 


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