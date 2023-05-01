شهيد وإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" فى أريحا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين، استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، بشرق الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و 6 آخرين بجروح وصفت 3 منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء الفتى اللدعة متأثرا بجروحه في وقت لاحق.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة - في تصريح صحفي - "إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر "فتح" في المخيم أحمد جهاد ابو العسل، وأحمد جبر وهدان.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات المواطنين على حواجزها العسكرية على المدينة ومخيمها وتفتيشها وإجبار أصحابها على الانتظار لساعات.