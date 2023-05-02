احذرى.. استخدام الحفاضات لفترات طويلة له آثار ضارة على طفلك الرضيع

كتبت ميرفت رشاد

بالرغم من أن حفاضات الأطفال جعلت حياة الأمهات مريحة للغاية، إلا أن التلامس المطول مع البول أو البراز في الحفاضات يمكن أن يؤدى إلى تهيج الجلد (التهاب الجلد التماسي) يمكن أن يصاب الطفل بما يسمى "الطفح النشواني"، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجلد الرطب معرض أيضًا لخطر الإصابة بالفطريات، وإليك أسباب تغيير الحفاضات المتسخة لدى الأطفال ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

لماذا يجب عليك تغيير الحفاضات المتسخة لدى أطفالك؟



أثبتت المعلومات الحديثة التي وجدها العلماء أن ميكروبيوم الأمعاء يلعب دورًا محوريًا في ولادة الأمراض المزمنة مثل الربو والسكري واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الرضع في وقت لاحق من الحياة. أكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Microbiology أن أمعاء الطفل تصاب بـ 10000 نوع فيروسي وهو ما يزيد 10 مرات عن عدد الأنواع البكتيرية الموجودة لدى الطفل العادي. تنتقل البكتيريا الموجودة في البراز بسهولة إلى الأمعاء ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى عند الرضيع.

الفطريات مثل المبيضات يمكن أن تصيب المناطق الرطبة من الجلد وتتطلب هذه الطفح الجلدي كريمات علاجية (مضادة للفطريات) وفقًا لبعض الدراسات ، فإن البقاء في حفاضات متسخة يزيد أيضًا من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية (UTIs) يمكن للبكتيريا الموجودة في البراز أن تصعد في المسالك البولية من الحفاضات ويمكن أن تسبب التهابات ، يعد خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا بشكل خاص عند الفتيات لأن مجرى البول لديهن أقصر وأقرب إلى فتحة الشرج مقارنة بالأولاد.





المخاطر الأخرى المرتبطة باستخدام الحفاضات لفترة طويلة



1. يمكن أن تؤدي الحفاضات إلى تفاعلات حساسية



بشرة الأطفال ناعمة ولطيفة ، وأي مادة كيميائية قاسية يمكن أن تضر بشرتهم، تقوم بعض الشركات بتصنيع حفاضاتهم باستخدام مواد اصطناعية أو أصباغ أو غيرها من المنتجات الكيماوية القاسية، كل هذه الأشياء لها تأثير غير جيد على بشرة الطفل الحساسة ويمكن أن تسبب الحساسية.

2. يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي



الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض هو نتيجة شائعة لاستخدام الحفاضات لفترة طويلة، إذا تركت الحفاضات المتسخة دون رقابة لفترة طويلة ، فإنها تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا ويمكن أن تؤدي إلى الطفح الجلدي، تأكد من تغيير الحفاضات بشكل منتظم للحد من خطر الإصابة بطفح الحفاضات .

3. تصبح منطقة الحفاض سامة مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض



يتم تصنيع الحفاضات باستخدام مواد كيميائية ومواد اصطناعية ، مما يؤدي إلى بقاء طفلك معرضًا لمثل هذه المواد لفترة طويلة يؤدي إلى تسممها، إذا تم استخدامه لفترة أطول ، فقد يصبح مكان الحفاض غير صحي وهناك فرص كبيرة لدخول تلك السموم إلى نظام الطفل مما يؤدي إلى سلسلة من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة.