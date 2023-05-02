إصابة 7 أشخاص فى تصادم ميكروباص ودراجتين بطريق الإسماعيلية - بورسعيد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من هالة رمضان محمد اسماعيل 50 عام مقيمة حى السلام مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى وروان سالم محمد 20 عام مقيمة القنطرة غرب مصابةاشتباه كسر بلوح الكتف الايمن مع سحجات و كدمات بالجسم و عبير احمد عبدالخالق 38 عامًا مقيمة القنطرة غرب مصابة اشتباه كسر بلوح الكتف الأيمن مع سحجات و كدمات بالجسم و سليم سالم محمد42 عام مقيم الكيلو 14 مصاب كسر مضاعف بالذراع الايمن مع جرح قطعى 5 سم بفروة الراسو رائد منصور محمد 27عام مقيم نمرة 3 مصاب جرح قطعى 5 سم بفروة الراس واحمد اسماعيل موسى 28 مقيم القنطرة غرب

مصاب كدمة بالجبهة و محمد عبدالحليم محمد التهامى 30 عام مقيم حى السلام

مصاب سحجات وكدمات بالظهر.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.