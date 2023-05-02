إصابة 6 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول مصابين في حوادث متفرقة بمراكز كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة «م.ع»، 23 سنة، و«م.ش»، 20 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية بطريق «الورق - سيدي سالم»، كما أُصيب «ع.ا.إ»، 42 سنة، و«ر.ع»، 42 سنة، من قرية متبول، بقطع في اليد بسبب حادث ماكينة طحين.

كما أُصيب «م.ج»، 30 سنة، في حادث سيارة بالرياض، و«م.م»، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة خلال حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الخادمية، التابعة لمركز كفر الشيخ.