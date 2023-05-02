إصابة 4 بينهم 2 بطلق نارى فى مشاجرة بجهينة غربى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية جهينة الشرقية بدائرة مركز جهينة في سوهاج وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على الميراث تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص من بينهم 2 أحدهما بطلق نارى والثانى برش خرطوش تم الفصل بين الطرفين وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث بوجود مشاجرة ومصابين بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة حيث تبين أنها بين " طرف أول " محفوظ ع م م 50 سنة مدرس مصاباً " بطلق ناري بالقدم اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " أحمد ع م م 55 سنة مزارع مصاباً " بجرح قطعي باليد اليمني " شقيق الطرف الأول وتم نقله للمستشفى المركزي وحمزة ا ع م 17 سنة طالب مصاباً " برش خرطوش بالساقين "

3- خالد ا ع م - سن 15 طالب 00 مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس " [ نجلي الأول ] وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الطرفان يقيمون بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع] تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية آلت إليهما بالميراث تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.