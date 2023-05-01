السجن 7 سنوات لسيدة والحبس 3 سنوات لآخرين قتلوا شخصا خلال مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار باسل حسن على السيد والمستشار يوسف سعد أبوزيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم، بمعاقبة المتهمة " ل.ى.س" بالسجن 7 سنوات وألزمتها بالمصاريف الجنائية، والحبس 3 سنوات مع الشغل لكل من" م.ع.ع" و" س.ع.ال" و"أ.ى.س" والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامهم بالضرب افضى إلى موت للمجنى عليه " م.ع.ج".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8096 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى وفاة المجنى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه على اثر بلاغ بنشوب مشاجرة، ش وبها مصابين بين المتهمين كل من " ل.ى.س" ربة منزل و" م.ع.ع" سائق، و" س.ع.ال" ربة منزل و" أ.ى.س" بائع ملابس، بأن حدوث مشادة كلامية نشبت بين المتهمين الاولى والثالثة تبادلا السباب ثم حضر المجنى عليه " م.ع.ج" وطلب من نجلته الدلوف إلى مسكنها لفض المشادة، إلا أن المتهمة الاولى ظلت توجة لهم السباب وقامت بالقاء زجاج على منزل المجنى عليه، وقام المتهمين الأربعة بحوزة كل منها سلاح أبيض الاولى والثالثة شوم والثانى والرابع سكين وصداده حديديه، وقامت المتهمة الاولى بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالشوم على رأس المجنى عليه وإصابته واعقب ذلك نقلة إلى المستشفى لتلقى العلاج ولكنه توفى عقب ذلك، وذلك بسبب مشادة بين الاطفال فى الشارع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.