إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 10 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من وقوع انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، ونتج عنه 10 أشخاص بإصابات بالغة، تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.