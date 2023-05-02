اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:14 ص
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 10 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من وقوع انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، ونتج عنه 10 أشخاص بإصابات بالغة، تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حادث تصادم

الطريق الإقليمى

إنقلاب سيارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة