مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث أثناء توجههم لحفل زفاف بالشرقية

البدايه كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول كل من محمود ا ح، 38 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم القاهرة، وعصام س، 43 سنة صاحب مخبز ومقيم أبو كبير، ونجله عمر، 10 سنوات، متوفيين وتم التحفظ عليهم بثلاجة مستشفى أبوكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية. وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات أن المتوفيين تربطهم صلة قرابة بالمتوفى الثاني ابن خال الأول وكانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف أحد اقاربهم، ونتيجة حادث طريق سقطت السيارة بمياه ترعة نطاق أبوكبير إثر اختلال عجلة القيادة.