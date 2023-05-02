إصابة طالب إثر سقوطه من القطار فى مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب طالب، باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدمين والذراعين وسحجات وكدمات بالجسم، وذلك إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشناوية شمال بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص على إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشناوية شمال بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف راغب. إ. ر، 15 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدمين والذراعين وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.