إزالة 102 حالة تعد على أراضى الدولة فى حملات مكبرة بالدقهلية.. صور

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار اعمال المرحلة الأولي من الموجة 21 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية، واشار "مختار" ان الموجة المشار اليها يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل حيث تستمر المرحلة الأولي منها حتي 19مايو المقبل.

كما أشار "مختار" الي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

واوضح "مختار" انه تم اليوم تنفيذ ازالة عدد 33 قرار إزالة بمراكز منية النصر والسنبلاوين وطلخا منهم عدد 20 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 631 متر مربع وعدد 13 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 10 سهم 23 قيراط 3 فدان ولاية الموارد المائية والري ليصبح إجمالي ما تم إزالة منذ بدء الموجه 102 قرار إزالة منهم 74 قرار تعدي بالبناء على مساحة 2201متر مربع وعدد 26 قرار إزالة تعدي بالزراعة بمساحة 23 سهم 15 قيراط 10 فدان هذا بالاضافة إلي عدد 2 قرار تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية بمساحة 40 متر مربع وذلك بمراكز مدن واحياء المحافظة منذ بدء اعمال المرحلة الاولي للموجة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرًا إلي أن أعمال المرحلة الأولي من الموجة 21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.