اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:33 م
أكرم القصاص
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إدارة الحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 مايو 2023 07:04 م
إدارة الحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات.. إنفوجراف الحوار الوطنى

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تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا، الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. 
 
يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطنى

الحوار الوطنى
أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان 
مقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى 
منظمات المجتمع المدنى 
والإعلاميون وكتاب رأى 
رؤساء الجامعات والمراكز البحثية 
أعضاء لجنة العفو الرئاسى 
الشباب من القوى السياسية المختلفة 
رجال الدين 
أعضاء مجلس النواب والشيوخ 
أخرى

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