أوقاف الأقصر تجرى تطويرا وتجديدات فى 15 مسجدا بالمدن والقرى.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى تجديد وتطوير 15 مسجد حول الأقصر لخدمة المصلين من الأهالى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم العمل فى تطوير وتجديدات عدد من المساجد حول المحافظة، وهى مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 55%، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 82%، ومسجد الخن ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 55%، ومسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 70%، ومسجد النور الإسلامى بالمريس بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز بلغت 65%، ومسجد نجع العرب بالزنيقة بأصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 35%، ومسجد الجوايدة بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 30%، ومسجد العمرى البحرى بالأقالته بمركز ومدينة القرنة بنسبة إنجاز بلغت 75%.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يتم العمل أيضاً فى مسجد الفتح الإسلامى بالمريس بالطود بنسبة إنجاز بلغت 45%، ومسجد الحاجه بخيته بإسنا بنسبة إنجاز بلغت 5%، ومسجد الإمام الحسين بالطوايع بإسنا بنسبة إنجاز بلغت 50%، ومسجد الشيخ عبد الدايم بالرزيقات قبلى بأرمنت بنسبة إنجاز بلغت 5%، ومسجد الهجرة بالبياضية بنسبة إنجاز بلغت 60%، ومسجد الشيخ أحود بكيمان المطاعنة بأصفون بإسنا بنسبة إنجاز بلغت 15% وما زال العمل فيها جارياً.