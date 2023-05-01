أوقاف الأقصر: بيع 373 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل فى مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، والذي نجحت فيه المديرية ببيع 373 صك فى الإدارات المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لليوم السابع، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 373 صكاً للمواطنين في إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذ، حيث تم فى إدارة أوقاف الزينية بيع عدد 75 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وفى إدارة أوقاف القرنة بيع عدد 66 صك بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وفى إدارة أوقاف أصفون تم بيع عدد 60 صك بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وفى إدارة أوقاف بندر الأقصر بيع 58 صك بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وفى إدارة أوقاف إسنا بيع عدد 30 صك بقيادة الشيخ حسن الأمير، وفى إدارة أوقاف النمسا بيع 25 صك بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، وفى إدارة أوقاف البياضية بيع عدد 17 صك بقيادة الشيخ محمد مصطفى، وفى إدارة أوقاف الطود بيع عدد 14 صك بقيادة الشيخ النوبى حسانى محمد، وفى إدارة أوقاف أرمنت بيع عدد 16 صك بقيادة الشيخ نادى محمد حفنى، وفى إدارة أوقاف كومير بيع عدد 12 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وعليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 373 صك حتى تاريخه.