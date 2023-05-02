أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والمتوفين ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مفارق سرابيوم بالإسماعيلية.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمفارق سرابيوم.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوخليفة للطوارئ وجامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مفارق سرابيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع

هانى السيد محمد موسى 40 سنة مقيم بمركز القنطرة شرق وإصابة كلا من محمود جمعة السيد 29 سنة مقيم بالقاهرة ومصاب بكسر فى الذراع. وزينهم محفوظ محمد السيد 68 سنة مقيم بالقاهرة، ومصاب باشتباه كسر فى العمود الفقرى وعبد الرحمن حفنى محمد 29 سنة مقيم فى القنطرة غرب فى غيبوبة تامة وحالة غير مستقرة وعزيزة محمد على 62 سنة مقيمة فى الإسماعيلية ومصابة بكسر فى العمود الفقرى وكسر بالضلوع وكسر فى الذراع. وجيلان عزت محمد 23 سنة مصابة باشتباه كسر فى الضلوع وكسور فى الجسم وصفا عبد العزيز أحمد 38 سنة مقيمة بحلوان ومصابة باشتباه مابعد الارتجاج فى المخ وعاصم محمد السيد عفيفى 37 سنة مقيم فى القاهرة ومصابة بكسر فى الركبة اليسرى وكسر القدم ويمنى هارون محمد 20 سنة مقيمة باسيوط ومصابة بارتجاج فى المخ ويوسف هارون فضل 23 سنة مقيم الجيزة ومصاب بكدمات فى الجسم ومحمود عبد العليم على 23 سنة مقيم فى الفيوم ومصاب بكدمات فى الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى أبوخليفة للطوارئ كما تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى.