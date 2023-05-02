أزهر الإسكندرية تتسلم معهد شلتوت بعد الانتهاء من ترميمه

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية معهد شلتوت الأزهرى بعد الانتهاء من ترميمه بحضور علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وقال بيان اليوم إنه تتم تسليم معهد شلتوت بعد الانتهاء من عملية الترميم بحضور لجنة من الإدارة المركزية ومن الإدارة الهندسية من مشيخة الأزهر الشريف ومن منطقة الإسكندرية الأزهرية وبحضور الشؤون القانونية.

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية معاهد إدارتي العامرية ووسط لمتابعة أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لليوم الرابع على التوالي.

ورافقه أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي و إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة؛ لجان معاهد إدارة العامرية والتي شملت معاهد: فتيات حسين أحمد الاعدادي الثانوي وبنين حسين أحمد الإعدادي ومعهد حسين أحمد الابتدائي.

كما تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يصحبه الدكتور محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات و إبتسام عمر مدير إدارة الجودة لجان إدارة وسط، حيث تم تفقد لجنة معهد فتيات الفتح المبين الإعدادى الثانوي والفتح المبين الابتدائي ومعهد النصر الابتدائي.

واكد بيان اليوم انه تم متابعة أعمال الامتحانات والتأكد من عوامل الأمن والسلامة باللجان وانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب للامتحانات والاجراءات الاحترازية

و أكد رئيس الإدارة المركزية على ضروره توزيع شيخ المعهد العمل على الجميع وتحديد المهام وعلى شيخ المعهد ومسؤول الأمن وعامل البوابة عدم السماح بدخول أي شخص ليس من أعضاء الامتحانات