أبو الغيط يلتقى مبعوث البرهان.. ويؤكد حرص الجامعة العربية على استقرار السودان

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج على، مبعوث الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المبعوث الرئاسي السوداني نقل إلى أبو الغيط رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني حول تطورات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع العسكري على الأرض والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية، مضيفاً أن المبعوث الرئاسي السوداني أكد على الأهمية التي يوليها السودان لتفهم ودعم الدول العربية والجامعة لمجريات الأمور في بلاده وحاجته إلى الدعم العربي للمؤسسات الشرعية فيه وبما يؤدى إلى استعادة الاستقرار.

وأضاف المتحدث بأن الأمين العام أكد خلال اللقاء على حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته، وهو ما ظهر جلياً في القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الصادر بتاريخ اليوم.

كما أكد الأمين العام على أهمية التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وأعاد أبو الغيط التأكيد على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم الي السودان بهدف تحقيق أمن واستقرار السودان وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.