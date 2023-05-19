7 مزايا لانضمام الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

حددت وزارة المالية، الحالات التي يقوم بها الأطباء بإصدار فاتورة إلكترونية ، وهي أولًا لشركة التأمين الصحي للمرضى الذين لديهم اشتراك في شركة/جهة التأمين الصحى، ثانيًا للمستشفى المتعاقد معها لاستخدام غرفة عمليات بداخلها عن تكلفة الخدمات الطبية، ثالثًا للمنصة التي يقدم عليها الطبيب محتوى مرئي أو مسموع مقابل مبلغ مالي عن الإعلانات أو المشاهدات على المنصة، وعددت الوزارة 7 مزايا للأطباء للانضمام للفاتورة الإلكترونية

1- تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال استخدام الفاتورة الإلكترونية يمكن للأطباء تقليل الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية إصدار الفواتير مما يوفر الوقت والجهد.

2- تحسين تتبع المعاملات المالية: يمكن لمنظومة الفواتير الإلكترونية يمكن تحسين عملية تتبع المعاملات المالية، وهذا يمكن أن يفيد الأطباء في إدارة أموالهم بشكل أكثر فاعلية.

3- زيادة مصداقية الفواتير: تعد الفواتير الإلكترونية أكثر ثقة وأمانًا من الفواتير الورقية، ويتم تسجيل كل معاملة بطريقة دقيقة، ويمكن الاطلاع عليها بسهولة وفي أي وقت.

4- الحد من الأخطاء: تساعد الفواتير الإلكترونية في تقليل الأخطاء التي يمكن أن تحدث في عملية إصدار الفواتير الورقية مما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتقليل الشكاوى.

5- تسهيل عملية المراجعة للمستندات الضريبية: يتم تسجيل جميع الفواتير الإلكترونية في النظام ويمكن الوصول إليها بسهولة، وهذا يساعد على تقليل الوقت والجهد في عملية تحضير المستندات الضريبية.

6- يساعد على إجراء الفحص الضريبي بدلًا من الفحص التقليدي.

7- إثبات التكاليف بالنسبة للطبيب من خلال استلام الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل يمكن من اعتماد دفاتره وحساباته والبعد عن المحاسبة التقديرية.