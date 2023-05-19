47 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية غدا وسط إجراءات وقائية

الدقهلية شريف الديب

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن 177 لجنة امتحانية بمدارس التعليم الفنى جاهزة لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية الخمس سنوات والثلاث سنوات لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العملى بكافة النوعيات (صناعى، زراعى، فندقى تجارى )، المقرر بدءها غدا السبت الموافق 20 مايو وتنتهى الخميس 25 مايو كما ينطلق الامتحان التحريرى يوم السبت 27 مايو حتى الخميس 8 يونيو، وأضاف شعبان أن عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 47 ألفا 261 طالب وطالبة بكافة النوعيات (30361 صناعى و13042 تجارى و626 فندقى و3232 وزراعى )، كما بلغ عدد اللجان 177 لجنه امتحانية بنوعيات التعليم الفنى.

وصرح شعبان أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة الخدمية بالمحافظة لتتضافر الجهود لإنجاح المنظومة التعليمية فتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية كما وجه مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتجهيزات النهائية للجان والتعاون مع رؤساء اللجان وتذليل العقبات التى من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية.

و تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية برئاسة" ناصر شعبان" مدير المديرية وعضوية " ايمن البرامونى" مدير عام التعليم الفنى ومديرى الإدارات النوعية بالتعليم الفنى لتتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل أى مشكلات داخل اللجان

وشدد مدير المديرية على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة الانضباط داخل اللجان ومنع اصطحاب الملاحظين والمراقبين والطلاب الهواتف المحمولة داخل اللجان ومنع استخدامه أثناء اللجنة.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة للجان الامتحانية للدبلومات الفنية