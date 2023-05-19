3612 فرصة عمل لأكثر من 20 تخصصا × 16 محافظة.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 3612 وظيفة خالية فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، فى 65 شركة قطاع خاص فى 16 محافظة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مايو ويونيو 2023.

وأوضحت نشرة التوظيف الدورية لوزارة القوى العاملة، أن الـ16 محافظة المتوفر بها الوظائف، هى: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنيا، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، فى التخصصات الاتية:

1- مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء.

2- محاسبين.

3- مندوبين مبيعات.

4- مشرفين جودة.

5- أخصائى سلامة وصحة مهنية.

6- مدير مطعم ومساعد مدير.

7- عمال إنتاج.

8- صيدلى.

9- كيميائى.

10- مساعد صيدلى.

11- سكرتارية.

12- أفراد أمن بمواقع مميزة.

13- كول سنتر.

14- مسئولين إئتمان.

15- مدرسين.

16- مشرفين رياض أطفال.

17- كافة التخصصات الفندقية.

18- مهن التفصيل والخياطة.

19- فنيين.

20- سائقين.

21- عمال نظافة.

وعلى من يرغب فى شغل تلك الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة فى:3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، ت/ 22403571، 22609354، أو المديريتن التابعة بالوزارة فى جميع المحافظات، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، كما يمكن الدخول على موقع الوزارة الرسمى https://www.manpower.gov.eg/.