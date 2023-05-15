"القوى العاملة" بأسيوط: ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة

كتبت آية دعبس

أعلنت مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين ، عن انطلاق ملتقى التوظيف للشباب ،بالمرسى السياحي بحديقة الفردوس بمشاركة 42 شركة توفر 6000 فرصة عمل ، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة ، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت ٦ ألاف فرصة عمل على مجموعة من الوظائف في عدد من القطاعات ومنها : قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد)، والقطاع الخدمي (سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات) ، والقطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد) ، والقطاع الزراعي (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين) ، وقطاع الاغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات) ، وقطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواه) ، وقطاع الدهانات (مسؤول مبيعات) ، فضلاً عن قطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة) .

وفى ذات السياق قال مدير المديرية ان المزايا التى توفرها الشركات المشاركة بالملتقى تتمثل في تأمين صحي وإجتماعى ، و بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، و بدل وجبة ، وغيرها من المزايا التى تحقق الرضا الوظيفى وتزيد من الإنتاجية ، داعياً الشباب إلى متابعة الجهود التى تبذلها القوى العاملة بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وكذلك فرص التدريب المهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل والتى تؤهل الشباب للإلتحاق بالوظائف التى يرغبون في العمل بها.