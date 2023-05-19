10 أطعمة يجب تجنبها مع مرض الكبد الدهني.. منها السكر والمقليات

كتبت إيناس البنا

مرض الكبد الدهني هى حالة طبية ناجمة عن تراكم الخلايا الدهنية في الكبد، يُطلق على الشكل الأكثر شدة التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، والذي قد يتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

يمكن أن تحدث أعراض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بسبب تناول السكر والكربوهيدرات الزائد الذي يرفع مستوى السكر في الدم.

كيفية إدارة الكبد الدهني بالحمية الغذائية

هناك عوامل خطر معينة خارجة عن إرادتك تزيد من احتمالية إصابتك بمرض الكبد الدهني، وفقًا لموقع "healthsite"، ، فإنهم يشملون:

ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم

متلازمة الأيض

السمنة (خاصة مع تراكم الدهون حول البطن)

توقف التنفس أثناء النوم

داء السكري من النوع 2

مقاومة الأنسولين

خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)

إذن ما هي الأطعمة الجيدة لإصلاح الكبد؟ بشكل عام ، فإن أفضل نظام غذائي يشمل:

ألياف كافية

الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات

كل الحبوب

دهون مشبعة محدودة للغاية من المنتجات الحيوانية

ملح وسكر محدودان للغاية

أطعمة يجب تجنبها مع مرض الكبد الدهني



الكحول

الإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يعيث فسادًا في الكبد.

السكر

الكثير من المواد الحلوة يمكن أن تؤثر سلبًا على كبدك.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية يمكن أن تلحق الضرر بالكبد، لذلك ، يُقترح الحد من تناول الطعام المقلي.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة التي يمكن أن تضر بصحة الكبد.

الصوديوم

تناول الملح ضار بالكبد.

الخبز الابيض

الخبز الأبيض ليس غذاءً جيدًا للكبد على الإطلاق.

الأرز الأبيض

تجنب الإكثار من تناول الأرز الأبيض عند الإصابة بمرض الكبد الدهني.

اللحم الأحمر

اللحوم الحمراء مثل لحم الخنزير ولحم الضأن ولحم البقر يمكن أن تكون ضارة للكبد.

زبدة و سمن

هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

المشروب الغازي

تحتوي الصودا على الكثير من السكر وهو مضر للكبد.