7 علاجات طبيعية ونصائح لعلاج مرض الكبد الدهنى

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن الكبد هو أكبر عضو داخلى فى جسمك؟ يلعب دورًا مهمًا فى معالجة الطعام وإزالة السموم من جسمك، يحتوى الكبد على بعض الدهون وهو أمر طبيعى، لكن عندما تزيد كمية الدهون فى الكبد عن 5 إلى 10% من وزنه، يشار إلى الحالة باسم الكبد الدهنى أو التنكس الدهنى الكبدى، وعندما يكون الكبد غير قادر على تكسير الدهون فى الجسم واستقلابها تتراكم الدهون وتؤدى إلى الكبد الدهنى.

ووفقا لموقع OnlyMyHealth يمكن أن يحدث بسبب الإفراط فى تناول الكحول أو سوء التغذية أو نمط الحياة غير الصحى، قد لا تلاحظ أى أعراض، لكنها قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

علاجات طبيعية لعلاج الكبد الدهنى

خل حمض التفاح

يجب أن يستهلك الأشخاص المصابون بمرض الكبد الدهني خل التفاح لأنه يساعد على تقليل تراكم الدهون فى الكبد، كما أنه يساعد فى تقليل الوزن والالتهابات فى جسمك، قبل كل وجبة اشرب كوبًا من الماء الدافئ يحتوى على ملعقة كبيرة من خل التفاح.

شاى أخضر

يساعد الكاتيكين عالى الكثافة الموجود فى الشاى الأخضر على تحسين وظائف الكبد ويمنع تراكم الدهون لدى مرضى الكبد الدهنى غير الكحولى، كما أنه يعزز وظائف الكبد مع تقليل كمية الدهون المخزنة هناك، أضف الشاى الأخضر إلى نظامك الغذائى اليومى لضمان أقصى قدر من الفوائد.

الليمون

يساعد الليمون على إزالة السموم من الكبد عن طريق إنتاج الإنزيمات التى تحيد السموم فى الكبد، يعد غنى بفيتامين C ومضادات الأكسدة التى تساعد على منع الجذور الحرة من إتلاف خلايا الكبد وأجزاء أخرى من الجسم. للحصول على أفضل الفوائد ، امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع كوب من الماء الدافئ واشربه في الصباح.

السيطرة على السمنة

يجب تقليل الوزن الزائد وتجنب السمنة للسيطرة على مرض الكبد الدهني. وفقًا للدليل الذى نشرته الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد، يعد فقدان الوزن جزءًا مهمًا من علاج أمراض الكبد الدهنية، ويساعد فى تقليل تراكم الدهون فى الكبد وتحسين أعراضه. حافظ على وزن صحي ومارس الرياضة يوميًا للتحكم في وزنك.

الحفاظ على نظام غذائي صحي

يجب أن تركز على الحفاظ على نظام غذائي صحي واستهلاك الأطعمة التى تساعد على تقليل تراكم الدهون فى الكبد، استهلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، يجب أن يشتمل نظامك الغذائى على فيتامين سى ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة والكربوهيدرات المعقدة. تجنب تناول الأطعمة السكرية والمعالجة واللحوم الحمراء وما إلى ذلك.

قل لا للكحول

السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني الكحولي هو الاستهلاك المفرط للكحول، لذلك من المهم الإقلاع عن استهلاك الكحول لتجنب تراكم الدهون في الكبد، إذا كنت تشرب الكحول بانتظام ، يمكنك استشارة طبيبك حول طرق الإقلاع عن الكحول.

ممارسة الرياضة

من الضرورى الحفاظ على لياقتك البدنية وممارسة الرياضة لإزالة الدهون من الكبد. استهدف التمارين الهوائية وتمارين القوة ورفع الأثقال لتحسين صحة الكبد.