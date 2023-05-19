ولى العهد السعودى والرئيس السورى يجريان محادثات ثنائية

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أجرى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السورى، بشار الأسد، مساء الجمعة، محادثات ثنائية على هامش القمة العربية الـ32 التى استضافتها مدينة جدة السعودية، بحسب "سكاى نيوز".

وذكر حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر" أن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأضافت الرئاسة السورية: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية".

وكان الأسد ترأس وفد بلاده المشارك في قمة جدة التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الجمعة.

وهذه أول قمة عربية يشارك فيها الأسد منذ أكثر من 12 عاما.

وخلال كلمته في القمة، أعرب الأسد عن أمله فى بداية جديدة للعمل العربى المشترك، متحدثا عن "فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخلات الخارجية".