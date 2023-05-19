اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

على هامش القمة العربية الـ32..

ولى العهد السعودى والرئيس السورى يجريان محادثات ثنائية

الجمعة، 19 مايو 2023 07:54 م
ولى العهد السعودى والرئيس السورى يجريان محادثات ثنائية الأمير محمد بن سلمان والرئيس السورى بشار الأسد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السورى، بشار الأسد، مساء الجمعة، محادثات ثنائية على هامش القمة العربية الـ32 التى استضافتها مدينة جدة السعودية، بحسب "سكاى نيوز".
 
وذكر حساب الرئاسة السورية على موقع "تويتر" أن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد.
 
وأضافت الرئاسة السورية: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية".
 
وكان الأسد ترأس وفد بلاده المشارك في قمة جدة التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الجمعة.
 
وهذه أول قمة عربية يشارك فيها الأسد منذ أكثر من 12 عاما.
 
وخلال كلمته في القمة، أعرب الأسد عن أمله فى بداية جديدة للعمل العربى المشترك، متحدثا عن "فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخلات الخارجية".

القمة العربية

القمة العربية 2023

القمة العربية الطارئة

القمة العربية فى السعودية

القمة العربية فى جدة

الدول المشاركة في القمة العربية

القمة العربية 32

القمة العربية اليوم

القمة العربية السعودية

أزمة السودان

الرئيس السورى

الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الأوكرانى

بشار الأسد

مشاركة سوريا في القمة العربية

قمة جدة

أزمة اليمن

الرئيس السيسي

مصر

السعودية

محمد بن سلمان

قمة جدة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

كلمة تاريخية للرئيس السورى عقب انقطاع 12 عاما.. بشار الأسد أمام القمة العربية الـ32: نحن أمام فرصة تاريخية لترتيب شئوننا دون تدخل خارجى.. ويؤكد:الأمل يتزايد مع التقارب العربى العربى.. ومرحلة جديدة للعمل المشترك

الجمعة، 19 مايو 2023 06:39 م

البيان الختامى للقمة العربية فى جدة.. توافق عربى على التكاتف لحل قضايا الأمة

الجمعة، 19 مايو 2023 06:38 م

اختتام أعمال القمة العربية الـ32 فى جدة

الجمعة، 19 مايو 2023 06:09 م

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست منهج عمل الدولة المصرية

الجمعة، 19 مايو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة