اليوم السابع
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نيبينزيا: دول "الناتو" لا تريد تسوية سلمية فى أوكرانيا

الجمعة، 19 مايو 2023 08:00 ص
نيبينزيا: دول "الناتو" لا تريد تسوية سلمية فى أوكرانيا المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
وكالات

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أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن دول "الناتو" غير مهتمة بتسوية سلمية في أوكرانيا، وتكثّف ضخ الأسلحة لقوات كييف.

وقال نيبينزيا: "تُصر الدول الغربية بعناد على أنها ليست طرفا في النزاع، بل أنها فقط تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. مع ذلك، كل شيء في الواقع عكس ذلك تماما. يشن الغرب حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

وشدد المندوب الروسي على أنه "منذ الاجتماع الأخير للمجلس (مجلس الأمن الدولي) في فبراير، حول موضوع شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لم ينخفض ​​تدفقها، بل العكس تماما ازداد".

وأضاف: "هذا يشير إلى رغبة دول الناتو في التصعيد، من الواضح أنهم غير مهتمين بأي تسوية سلمية للنزاع".

وقال نيبينزيا إن "الدول الغربية قامت علانية بتخريب تنفيذ اتفاقيات مينسك، من أجل الاستمرار في استخدام سلطات كييف لمصالحها الخاصة. وهي لا تتخلى عن أهدافها الخاصة حتى الآن، على الرغم من المستوى غير المسبوق لمشاركتها في النزاع".

وأكد أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات لأمنها، وسيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".


روسيا

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فاسيلى نيبينزيا



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