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نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى الفيوم .. استمرار التصحيح وإعلانها خلال أيام

الجمعة، 19 مايو 2023 04:00 ص
نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى الفيوم .. استمرار التصحيح وإعلانها خلال أيام الصف الرابع الإبتدائي -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قالت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة الصف الرابع الإبتدائى ستعلن فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن النتيجة لن تتأخر عقب انتهاء التصحيح وستعلن فى اليوم الثانى مباشرة، وتكون خلال أيام، وسيتم توحيد موعد إعلان النتائج على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشارت الدكتورة أمانى قرنى إلى أن النتائج ستكون موجودة بالمدارس وبالإدارات التعليمية وكل إدارة حسب رؤيتها فى نشر النتيجة أون لاين عبر الصفحات الخاصة بالإدارات والمدارس.


مديرية التعليم بالفيوم

وزارة التربية والتعليم

الفيوم

محافظة الفيوم

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى

نتيجة رابعه ابتدائى

رابط نتيجة رابعة ابتدائي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة رابعه ابتدائى

موعد ظهور نتيجة رابعة ابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى

اليوم السابع بلس



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