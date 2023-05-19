نائب رئيس جامعة القناة: الطلاب الوافدون سيلتحقون بالجامعة ويستكملون دراستهم.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا نوجه الشكر للقيادة السياسية لحرصها الشديد على مستقبل الطلاب الوافدين من الجامعات السودانية والأوكرانية والروسية .

وأشار الدكتور عادل حسن فور توجيه القيادة السياسية بقبول الطلاب الوافدين أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي توجيهاته إلى رؤساء الجامعات ومن بينهم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بسرعة قبول الطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفقا للضوابط والشروط الموضوعة.

وأكد الدكتور عادل حسن، أن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وجه باستقبال الطلاب الوافدين من السودان وأوكرانيا وروسيا والشهادات المعادلة والأجنبيـة والثانوية العام 2022 ، وتم فتح مكتب تنسيق بمقر جامعة قناة السويس مبنى قاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الأول، وكان يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية مساءا لاستقبالهم فى التاسع من مايو الجاري، ولمدة 10 أيام، لافتاً إلى أنه من ضمن الضوابط التى وضعتها وزارة التعليم العالي أنه لا يعتمد التسجيل الإلكتروني، إلا بعد استيفاء التسجيل الورقي، واستكمال توقيع الإقرارات من الطالب وولي الأمر، وذلك لمراجعة الأوراق مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، تمهيداً لإعلان نتيجة القبول.

وطمأن الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جميع الطلاب وأولياء أمورهم بأن جميع الطلاب المتقدمين سوف يلتحقون بالجامعة ويستكملوا دراستهم فى الكليات المناظرة فور انطباق الضوابط المعمول بها لالتحاقهم.

وأضاف أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بها العديد من البرامج منها الطب والجراحة والصيدلة والأسنان والتجارة والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وبرنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج الهندسة، بالإضافة إلى البرامج الأخرى ، موضحا أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنشات فى مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس وتم استقبال الطلاب فيها وانتظام الدراسة فى جميع كلياتها منذ العام الدراسى الحالى.

وأضاف الدكتور عادل حسن أن تم عُقد الاجتماع رقم (11) للجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجاء المجلس بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض، الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة، الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وأمين المجلس، الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور ربيع محمود المستشار القانوني للجامعة، خالد سويلم أمين عام الجامعة، و الدكتور نهى كامل منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والدكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، والدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أيمن جمعه مدير الإعلام، والدكتورة هيام لطفي مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومسئولة ملف إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وإبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب، ومحمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة ومسئول ملف الجامعة الأهلية، وعبد الله نبيل بمكتب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال المجلس أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على اعتماد تشكيل الكنترول وإعلان جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 مؤكدًا دعمه الكامل وتلبيته لكافة الاحتياجات حتى تمت الامتحانات بكل نجاح.

وكان مكتب تنسيق قبول الطلاب الوافدين من الجامعات السودانية والاوكرانية والروسية قد أغلق بعد قبول إعداد كبيرة من الطلاب الوافدين واستمر لمدة 10 أيام بدءا من 9 مايو الجارى.

الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس (1)



الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس (2)



نائب رئيس الجامعة ومحرر اليوم السابع (1)