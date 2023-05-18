اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يستقبل مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمى.. التفاصيل

الخميس، 18 مايو 2023 09:55 م
رئيس جامعة القناة يستقبل مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمى.. التفاصيل رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور شريف السيد كشك مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمى، وذلك قبل مشاركته كعضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بكلية الهندسة، شهد اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
 
ورحب الدكتور ناصر مندور بالدكتور شريف كشك ، لافتاً إلى أن الرسالة التى يتم مناقشتها تتناول إستخدام تقنيات الحوسبة في مراقبة شبكات المياه  وتناول  اللقاء أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية والخطوات التي حققتها جامعة قناة السويس في هذا الملف . 
 
حضر اللقاء الدكتور عمرو أحمد الشريف بجامعة مصر المعلوماتية ، والدكتور محمد فاروق عبد القادر  بكلية الهندسة جامعة بورسعيد ، والمهندس أسامة عمار المدير الإداري لفرع المعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الجامعة. 
 
جدير بالذكر أن الرسالة مقدمة من الباحثة سلمى صبحي بكالوريوس هندسة كهربية شعبة الإتصالات والإلكترونيات .
رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (1)
رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى  

رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (2)
رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (2)

رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (3)
رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (3)

رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (4)
رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (4)

رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (5)
رئيس الجامعة يستقبل مساعد وزير التعليم العالى (5)

 


الاسماعيلية

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