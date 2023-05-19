ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( ARCTIC DISCOVERER ) والتى ترفع علم جزر البهاما ويبلغ طولها 280 مترا وبعرض 49 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 55 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43589 طنا تشمل: 4000 طن أسمنت و1803 أطنان سلك معدنى و10258 طن كلينكر و8325 طن يوريا و8750 طن ملح و10453 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36469 طن تشمل : 3396 طن خشب زان و3550 طن خردة و1801 طن ابلاكاش و7094 طن فول صويا و2468 طن فول و13760 طن قمح و4400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 25 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3665 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167553 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضى وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5688 شاحنة.