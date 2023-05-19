مياه المنوفية تطلق مبادرة بعنوان "مش غطا وراح الضريبة أرواح"

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مبادرة تحمل شعار "مش غطا وراح ...... الضريبة أرواح" للإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة.

وطالب الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة قيام المواطنين بالابلاغ عن أى سرقة لأغطية البالوعات حفاظًا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال والتي تعرضهم لخطر الموت والسقوط فيها، بالإضافة إلى تعريض السيارات للخطر وكذلك المرفق للتهالك .

وأعلنت الشركة عن أرقام للتواصل معها فى حالة سرقة الأغطية وهى الخط الساخن 125 - ورقم الواتس اب 01220906668 أو من خلال أرقام أرضي 2175428 - 2175042.