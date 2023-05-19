اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية تطلق مبادرة بعنوان "مش غطا وراح الضريبة أرواح"

الجمعة، 19 مايو 2023 01:46 م
مياه المنوفية تطلق مبادرة بعنوان "مش غطا وراح الضريبة أرواح" مبادرة مياه المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مبادرة تحمل شعار "مش غطا وراح ...... الضريبة أرواح" للإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة.
 
وطالب الدكتور  محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة قيام المواطنين بالابلاغ عن أى سرقة لأغطية البالوعات حفاظًا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال والتي تعرضهم لخطر الموت والسقوط فيها، بالإضافة إلى تعريض السيارات للخطر وكذلك المرفق للتهالك .
 
وأعلنت الشركة عن أرقام للتواصل معها فى حالة سرقة الأغطية وهى  الخط الساخن 125 - ورقم الواتس اب 01220906668 أو من خلال أرقام أرضي 2175428 - 2175042.
 
 
 
IMG-20230519-WA0004
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة