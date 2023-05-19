من صعوبة النوم إلى مشاكل التنفس.. اضطرابات النوم الليلية ومضاعفاتها الصحية

كتبت إيناس البنا

يجد معظمنا العزاء والهدوء في النوم بعد يوم حافل أو الإجهاد، أو لإنعاش أذهاننا وجسمنا، ومع ذلك بالنسبة للأفراد المتأثرين باضطرابات الليل، يصبح الليل ساحة معركة، ما يعطل أنماط نومهم ويترك تأثيرًا عميقًا على حياتهم اليومية.

يمكن أن تكون اضطرابات النوم الليلية مشكلة خطيرة يجب معالجتها، ومعظمها ناتج عن بعض الأمراض أو الإجهاد، لذلك ، يجب عليك مناقشة الأعراض مع الطبيب فقد يقومون بإجراء فحص جسدي لك لمعرفة سبب مواجهتك لصعوبة النوم.

ما هي اضطرابات النوم الليلية

وفقًا لموقع "healthsite"، تتضمن اضطرابات النوم أثناء الليل سلوكيات غير طبيعية أثناء النوم ، والتي تُعرف باسم باراسومنياس، فيمكن أن تظهر هذه الاضطرابات على شكل صعوبات في النوم، أو البقاء نائمًا، أو النعاس المفرط أثناء النهار، يمكن أن تضعف بشكل كبير قدرة الفرد على الحصول على النوم، ما يؤدي إلى سلسلة من العواقب الجسدية والعقلية والعاطفية، بعض هذه الاضطرابات هي انقطاع النفس النومي ، والأرق ، ومتلازمة تململ الساقين (RLS)، والخدار

مضاعفات اضطرابات النوم

تؤثر اضطرابات النوم على حياتنا بطرق خطيرة، مثل:

قد تغفو أثناء القيادة.

يمكنك أن تكافح من أجل البقاء مستيقظًا إذا كنت غير نشط ، مثل مشاهدة التلفزيون أو القراءة.

سيبدأ مدى انتباهك وقوة تركيزك في الضعف في العمل أو المدرسة أو حتى في المنزل.

سوف تبدأ في الشعور بالنعاس في جميع الأوقات.

ستجد صعوبة في تذكر الأشياء.

ستكون هناك استجابات بطيئة للأشياء.

قد لا تكون قادرًا على التحكم في عواطفك وتجد صعوبة في إدارتها.

سيزداد تواتر القيلولة.

قد تبدأ في التنفس بطريقة غير عادية.

كيفية إدارة اضطراب النوم الليلي

على الرغم من أن علاجات اضطرابات النوم تعتمد على نوع اضطراب النوم الذي تعاني منه؛ ومع ذلك فقد تشمل:

تغيير نمط الحياة

سيساعدك إجراء تغييرات في نمط حياتك على إدارة هذه الحالة، يتضمن ذلك غرس عادات نوم جيدة، وتغييرات أخرى مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

العلاج السلوكي المعرفي أو تقنيات الاسترخاء

يساعد في تقليل القلق بشأن الحصول على قسط كافٍ من النوم ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)

جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر هو آلة لعلاج انقطاع النفس النومي، يمارس جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر ضغطًا كافيًا على القناع لإبقاء مجرى الهواء العلوي مفتوحًا أثناء النوم ، وبالتالي تقليل الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم.

الأدوية

يمكن لطبيبك المعالج أن يوصي بأدوية مثل الحبوب المنومة ، لكن يتم وصفها لفترة قصيرة فقط.

منتجات طبيعية

قد تساعدك المنتجات الطبيعية مثل الميلاتونين أيضًا في الشعور بالراحة، على الرغم من أن هذه المنتجات لا تساعد سوى عدد قليل من الأشخاص ويوصى بها أيضًا لفترة زمنية قصيرة فقط.