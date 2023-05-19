مقتل 20 شخصا فى هجوم لمجموعات مسلحة على عدة قرى شمالى بوركينا فاسو

كتب محمد جمال

أعلن فى بوركينا فاسو مقتل 20 شخصا على الأقل، فى هجوم شنّته مجموعات مسلحة على عدة قرى شمالى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال أحد السكّان، شنّت مجموعات مسلّحة هجوماً على قرى بيلّى وزانّا ونونجوفايرى" فى محافظة ياتينجا (شمال).

من جهته، أكّد مصدر أمنى هذا الهجوم مشيراً من جهته إلى سقوط "نحو 20 قتيلاً"، وقال المصدر إنّ عمليات التمشيط لا تزال جارية.

بدوره، قال شخص آخر مقيم فى هذه القرى إنّ "المهاجمين الذين جاؤوا على دراجات نارية طاردهم متطوّعون (مدنيون مساعدون للجيش) وجنود".

كما أشار مصدر أمنى آخر إلى أنّه "تمّت ملاحقتهم بمواكبة دعم جوى بعدما لجؤوا إلى غابة بارغا، وقُتل عدد منهم".

هذا وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015، دوامة عنف جهادى ظهر أولاً فى مالى والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهما.