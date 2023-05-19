معلومة تهمك.. كل ما تريد معرفته عن دعوى الخلع فى محكمة الأسرة

كتب أحمد حسني

سلسلة قانونية يقدمها "اليوم السابع" لتوضح العديد من المفاهيم القانونية التى يحتاجها المواطن فى كل تعاملاته القانونية، وفى النقاط التالية نكشف كيف ينظم القانون إقامة دعوى خلع من الزوجة.

يقول المحامى خالد محمد، إن المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

وأوضح الخبير القانونى أنه وبتوافر الشرطين يمكن للزوجة أن تقيم دعوى الخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.