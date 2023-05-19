مصرع فتاة ووالدها فى حادث تصادم قبل يومين من زفافها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى أب ونجلتهما مصرعهما، مساء أمس، إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق كوبرى أبو عامر نطاق مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ناحية كوبرى عامر اتجاه صان الحجر، أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، يستقلها أب ونجلته،وأسفر الحادث عن مصرع الأب ويدعى" حمادة ر ط" مزراع ونجلته " شهد" وإصابة سائق السيارة ربع نقل.



تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى صان الحجر، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة البخارية وقائد السيارة ربع نقل،





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الاجراءت القانونية، وقررت وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.



فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى مدينة صان الحجر، حزنا على الأب ونجلته العروسة التى كانت تستعد لزفازفها.





