مصرع طفلة وإصابة شقيقتها إثر سقوطهما من الطابق الرابع بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها وأُصيبت شقيقتها بكسور فى الحوض، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بشقتهما السكنية بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الجامعة بالفيوم، تفيد وصول طفلة تدعى "ملك ع س" فى الصف الأول الثانوى، وشقيقتها سما "5 سنوات"، إلى المستشفى مصابتين بإصابات متعددة ادعاء سقوطهما من الطابق الرابع، ووفاة الأولى فور وصولها المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبينّ أن الطفلتين سقطتا من الطابق الرابع فى ساعة متأخرة من الليل ووصلتا إلى المستشفى قبل الفجر، وتم إيداع الطفلة بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يكثف الأطباء من جهودهم لعلاج الطفلة الصغيرة المصابة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.