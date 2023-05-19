مصرع شخص وإصابة زوجته ونجلتهما فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه فيما أصيبت زوجته ونجلتهما بسكور وسحجات وإصابات متعددة إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى بطريق الزقازيق منيا القمح أمام المدرسة الإنجليزية، بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول " تامر ع ع" 40 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، وإصابة كل من زوجته " ماريان م ص" 40 عاما بكسور بالحوض والضلوع، ونجليهما " جيسيي" 7 سنوات بكسر بالذراع الأيسر، و" جينا " 11 عاما بكسور متعددة.

وتبين حدوث وفاة الأب وإصابة زوجته ونجلتهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى بطريق الزقازيق منيا القمح أمام المدرسة الإنجليزية،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوااقعة، وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.