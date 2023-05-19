مصرع شخصين فى حوادث متفرقة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد وفاة فتاه تبلغ من العمر 18 سنه، مقيمة ، باحدي قري مركز العدوه، شمال المحافظة، أثر تناولها قرص حفظ غلال سامه بسبب خلافات أسرية .
تم نقل الفتاه إلي مستشفي العدوه المركزي للعلاج، حيث تم إجراء الإسعافات العاجلة وتحويلها لمركز علاج السموم بمستشفي المنيا لاستكمال العلاج، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة
قررت النيابة العامة بمركز العدوه تشريح جثة المتوفي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت البحث الجنائي بالتحري لتحديد مدي وجود شبهه جنائية من عدمة .
كما تلقت اجهزة الأمن بالمنيا، إخطارا من مستشفي العدوه المركزي ، بوصول "ي- ك- ح - 15سنة", مقيم بمركز بني مزار ، شمال المنيا، جثة هامدة ، مصاب بكسر بالجمجمة والعنق ، ونزيف في المخ ، ادعاء سقوط قطعة حجرية عليه اثناء العمل بورشة رخام بمدينة العدوه .
تم التحفظ علي جثة المتوفي بمسرهة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وكشف تقرير مفتش صحة العدوه، أن الوفاه نتيجة كسر بالجمجمة وعنق الرقبة مما تسبب في نزيف داخلي بالمخ والوفاه .ادعاء سقوط جسم صلب .
كلفت النيابة العامة. البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحيد ندي وجود شبهه جنائية من عدمة .
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