مصرع شخصين فى حوادث متفرقة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد وفاة فتاه تبلغ من العمر 18 سنه، مقيمة ، باحدي قري مركز العدوه، شمال المحافظة، أثر تناولها قرص حفظ غلال سامه بسبب خلافات أسرية .

تم نقل الفتاه إلي مستشفي العدوه المركزي للعلاج، حيث تم إجراء الإسعافات العاجلة وتحويلها لمركز علاج السموم بمستشفي المنيا لاستكمال العلاج، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة

قررت النيابة العامة بمركز العدوه تشريح جثة المتوفي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت البحث الجنائي بالتحري لتحديد مدي وجود شبهه جنائية من عدمة .